Beşkonak Bölge Muhtarları ile Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

İlçe Kaymakamı Abdulkadir DEMİR; Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim AYDIN, Kemal ÇELİK, Tuba VURAL ÇOKAL, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN, AK Parti İlçe Başkanı. Ahmet Ali EROL, Kurum Amirleri ve Beşkonak Bölge Muhtarları ile yapılan kamu hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı.

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