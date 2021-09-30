Beşkonak Bölge Muhtarları ile Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşkonak Bölge Muhtarları ile Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Habermetre - Haberler | Toplum
Beşkonak Bölge Muhtarları ile Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

İlçe Kaymakamı Abdulkadir DEMİR; AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim AYDIN, Kemal ÇELİK, Tuba VURAL ÇOKAL, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN, AK Parti İlçe Başkanı. Ahmet Ali EROL, Kurum Amirleri ve Beşkonak Bölge Muhtarları ile yapılan kamu hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı.

İlçe Kaymakamı Abdulkadir DEMİR; Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim AYDIN, Kemal ÇELİK, Tuba VURAL ÇOKAL, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN, AK Parti İlçe Başkanı. Ahmet Ali EROL, Kurum Amirleri ve Beşkonak Bölge Muhtarları ile yapılan kamu hizmetleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Numan Kurtulmuş
Magazin Şafak Sezer Amelia Hamlin Ali İhsan Su Ezgi Mola
Spor Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşkonak Bölge Muhtarları ile Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:17:01. #1.11#