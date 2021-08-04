Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
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Beşkarış barajında su seviyesi alarmı

Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajında su seviyesinin çok düşük seviyeye indiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajında su seviyesinin çok düşük seviyeye indiği bildirildi.

Beşkarış barajında, su seviyesinin aşırı düşmesiyle sular altında olan okul ve camii ortaya açıktı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Değerli çiftçilerimiz, Beşkarış barajımızın su seviyesi bir hayli düşmüş olup, önümüzdeki yıllar için tehlike arz etmektedir. Sıkıntıya düşmemek için suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekmektedir. Su seviyesi DSİ tarafından belirlenen noktaya gelmesi durumunda su kesintisi yapılacaktır. Bu konuda çiftçilerimizin duyarlı olması ricamızdır" dedi. - KÜTAHYA

Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
Beşkarış barajında su seviyesi alarmı
Beşkarış barajında su seviyesi alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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