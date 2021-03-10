Besili ne demek? Besili anlamı ne?
10.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:15
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan besili, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Besili ne demek? Besili anlamı ne? İşte, besili kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen besili kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Besili anlamı ne? Besili ne demek?
BESİLİ NE DEMEK?
Besili:
sıfat
Semiz, semirtilmiş:
"Avludan atlar geçmeye başladı. Hepsi besili ve bakımlı idi." - Tarık Buğra