"Beşikten Eşiğe Yetim Projesi" kalıcı hale getirilecek
Çayırova Belediyesi'nin Beşikten Eşiğe Yetim Projesi, yarın yapılacak yeni yılın ilk meclis toplantısında gündeme taşınacak.
Çayırova Belediyesi'nin Beşikten Eşiğe Yetim Projesi, yarın yapılacak yeni yılın ilk meclis toplantısında gündeme taşınacak.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verip yerine getirdiği Beşikten Eşiğe Yetim Projesi'ni, ocak ayı meclis toplantısından geçirerek yönetmelikle kalıcı hale getirmeyi planlıyor. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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