Beşiktaş Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Eylül Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Voafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Sergen Yalçın bu maçta siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yeni transferi Pjanic'e ilk 11'de şans verdi. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor hangi kanalda? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler!Beşiktaş - Yeni Malatyaspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti maç bitiminde aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç şimdi 1-0 oldu. Beşiktaş önde. Maçta şimdi eşitlik var. Maç 1-1 oldu. Şimdi skor 2-1 oldu. Beşiktaş önde.

Maçın golleri aşağıdaki gibidir:

Dakika 6: Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 9: Josef'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alex Teixeira'nın şutu savunmadan döndü. Seken topla buluşan N'Koudou sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Dakika 44: Pjanic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necip topu arka direğe aşırttı. Welinton bu topa hamle yaptı ama dokunamadı.

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Dakika 51: Kaleci Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarpıp ağlara gitti.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemedi. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Beşiktaş maçı öncesinde sarı-siyahlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Ertaç Özbir, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Tetteh, takımdaki yerini alamadı.

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