BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)Zeki GÜNALİSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı.
12.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:14
BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)
Zeki GÜNALİSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. Meydanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA