Beşiktaş'taki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Beşiktaş'taki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel
Beşiktaş'taki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta iki grup arasında "kira" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta iki grup arasında "kira" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dükkan kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen ve Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde karşılaşan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 3'ü otomobilin içinde, biri dışarıda bulunan toplam 4 kişi silahla yaralandı. Diğer otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri Arnavutköy sahil yolunda silahları ile yakaladı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı ise hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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