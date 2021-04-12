Beşiktaş'taki çatışma ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta bir mekanının işletmeci ile kiracıları arasında çıkan silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınanlarda 3'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Beşiktaş'ta bir mekanının işletmeci ile kiracıları arasında çıkan silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınanlarda 3'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mekan işletmecisi ve kiracı arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan silahlı çatışmada aralarında Gezi parkı olayları ile gündeme gelen palalı Sabri"nin kardeşi Mehmet Ç.'nin de bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerden, Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Volkan D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı