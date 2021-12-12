Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülhamit B. (29), Levent Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir eğlence mekanından çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Abdülhamit B., sağlık ekiplerince SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, yaralı Abdülhamit B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.