İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

BEŞİKTAŞ'ta, otoyolda yolun karşısına isteyen 87 yaşındaki Mehmet Rafet Yalaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta, otoyolda yolun karşısına isteyen 87 yaşındaki Mehmet Rafet Yalaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, O-2 Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Maslak-Levent ayrımında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, hava almak için evinden çıkan Mehmet Rafet Yalaz, bir süre dolaştıktan sonra eve dönmek istedi. Levent tarafındaki evine kısa yoldan gitmek için otoyolu kullanan Yalaz, köprü yönünden hızla gelen araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada, Metin Akyüz'ün kullandığı 34 SH 3442 plakalı otomobilin çarptığı Yalaz, metrelerce öteye savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 87 yaşındaki Mehmet Rafet Yalaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yalaz'ın cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OTOYOLDA KARŞI YÖNE GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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