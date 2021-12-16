Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarptığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı - Haberler
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Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarptığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı

Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarptığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Dikilitaş Mahallesi Bülent Tercan Caddesi Yeşilçimen Sokak'ta Özge Yavuz idaresindeki 34 CUG 768 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Yavuz ile otomobilde bulunan Burak Zeki Kara, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Beşiktaş'ta otomobilin refüje çarptığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı

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