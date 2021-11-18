Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler
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Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Trafiktekilerin araçtan çıkardığı sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesi'nden Ulus yönüne ilerleyen Ahmet Eren, keskin viraj çıkışında kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra bariyerlere çarpan otomobil yan dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak Ahmet Eren'in otomobil içinden çıkmasına yardımcı oldu. Kazayı yara almadan atlatan ve bir süre şok yaşayan sürücüyü vatandaşlar sakinleştirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Bir süre aksayan trafik kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.


Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

Beşiktaş'ta otomobil devrildi; sürücü yara almadan kurtuldu

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