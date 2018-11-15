Beşiktaş'ta İş Adamına Silahlı Saldırı

Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.

Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.