İş insanına saldırının korkunç detayları ortaya çıktı
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İş insanına saldırının korkunç detayları ortaya çıktı

13.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:27
İş insanına saldırının korkunç detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta bir iş insanının sahip olduğu binanın yarı hissesini satın almayan holding sahibi iş insanına pusu kurduğu ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tetikçi olduğu ve binaya sahip olan iki iş adamının sabah saatlerinde yüz yüze gelerek tartıştıkları öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde saat 16.40 sıralarında meydana gelen iş insanının silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Engin M'nin sahibi olduğu holdingin bulunduğu binanın yarı hissesine sahip olan Selahattin D, bir süre önce hissesini iş insanına satmak istedi. Ancak Engin M'nin teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş insanı arasında anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek için sabahın erken saatlerde bir araya gelen iki iş insanı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçlandı.

HİSSE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Selahattin D'nin Engin M'yi tehdit ettiği olayda çıkan tartışma sonrası holdinge gelen Engin M, akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş yerinden çıkmak istedi. Ancak iş adamı Engin M. o esnada sokakta pusuya yatan İbrahim S'nin silahlı saldırısına uğradı. Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri ise şoförü Kutlu Muhammed O'nun sol ayağına isabet etti. Saldırının ardından İbrahim S. otomobille olay yerinden kaçtı.

SOKAKTA PUSU KURDURTMUŞ

İş adamının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kutlu Muhammed O'yu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırıdan sonra kayıplara karışan İbrahim S'yi yakalamak için çalışmalara başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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