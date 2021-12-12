Beşiktaş'ta eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişi bacağından vuruldu

Olay saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI