Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı
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Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

Beşiktaş'ta bir organizasyon şirketi çalışanı kadın, cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiasıyla patronundan şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, işvereni tutukladı. Mahkemeye çıkan işveren, tutuklanarak cezaevine konuldu.

04.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:20
Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bir organizatör firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y. yanında çalışan K.C. isimli genç kadına organizasyon düzenledikleri otelde zorla tecavüze kalkıştı. Olay üzerine kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek patronundan şikayetçi oldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Beşiktaş İlçe , Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, saat 13.00'da şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı
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