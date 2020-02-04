Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı
Beşiktaş'ta bir organizasyon şirketi çalışanı kadın, cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiasıyla patronundan şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, işvereni tutukladı. Mahkemeye çıkan işveren, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Bir organizatör firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y. yanında çalışan K.C. isimli genç kadına organizasyon düzenledikleri otelde zorla tecavüze kalkıştı. Olay üzerine kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek patronundan şikayetçi oldu.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, saat 13.00'da şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Videosu: Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı
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vermezsen böyle mahkeme şu bu uğraşırsın dünya malı dünyada kalırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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