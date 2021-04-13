Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı
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Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa
Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı

Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri havadan görüntülendi Beşiktaş'ta binaya çarparak askıda kalan beton mikseri, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı

Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta binaya çarparak askıda kalan beton mikseri, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ait yeni detaylar ortaya çıkarken olay yeri havadan görüntülendi.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda İhsan D.'nin kullandığı 34 BML 414 plakalı beton mikseri sokaktaki 6 katlı binanın girişine çarparak askıda kalmıştı. Mahalleliye ve bina sakinlerine büyük panik yaşatan olayın detayları ortaya çıktı. Kazaya, sürücünün araçtan el frenini çekmeden inmesinin sebep olduğu iddia edildi.

Sürücü, el freninin çekmeden araçtan inmiş

İddiaya göre, İhsan D. kullandığı mikser ile sokağın başına kadar geldi. Yapımı devam eden bir okula ait inşaat alanına girmek için sokağın başından manevra yapmak istedi ancak köşede duran bir ticari taksi rahat manevra yapmasına engel edecek şekilde park halindeydi. İhsan D. taksi sürücüsünü ikaz etmek için birkaç kez kornaya bastı ama taksici onu fark etmedi. Bunun üzerine İhsan D. aracından inerek taksicinin yanına gitti ve aracı başka bir yere almasını istedi. Taksici oradan ayrılırken İhsan D. aracına yöneldiğinde biraz önce indiği beton mikserinin hareket ettiğini gördü. Yetişip binmeye çalıştı ancak İhsan D.'nin çabaları yetersiz kaldı ve beton mikseri şiddetli bir şekilde binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İhsan D.'nin alkol testini yaptıktan sonra karakola götürerek ifadesini aldı. İhsan D.'nin taksiciyle konuşmak için aracından inerken el frenini çekmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Alkollü olmadığı öğrenilen sürücü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Beton mikseri vinçle kaldırıldı

Olayın ardından sokakta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sokağın her iki yanı güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayan vatandaşlar ise o anları hem şaşkın hem de korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen vinç, beton mikserini bulunduğu yerden çıkardı. Mikserin kaldırılmasının ardından binada ve kaldırımda oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Sokaktaki vatandaşlara büyük panik yaşatan olay havadan da görüntülendi.

Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı
Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı
Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı
Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı
Beşiktaş'ta binaya çarpan beton mikseri vinçle kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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