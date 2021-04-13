BEŞİKTAŞ'TA BETON MİKSERİ 7 KATLI BİNAYA ÇARPTI -2

Cemil ÖZDEMİR / BEŞİKTAŞ, Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 7 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/ BEŞİKTAŞ, Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 7 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Mikser-Detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı