Avukatın iş insanına saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
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Avukatın iş insanına saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı

14.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:26

Beşiktaş'ta bir avukatın iş insanına silahla saldırarak şoförünü yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan iş insanına silahlı saldırı düzenleyen ve şoförünü yaralayan avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat İbrahim S., ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı iş adamı Engin Musaoğlu'na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmış, şüpheli avukat ise dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen avukat İbrahim S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatın iş insanına saldırdığı ve şoförünü bacağından yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, avukatın ve iş insanının tartıştığı sonra ise avukatın belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve şoförün sekerek yürüdüğü görülüyor.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatın iş insanına saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Avukatın iş insanına saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Avukatın iş insanına saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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