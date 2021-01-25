Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması
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Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması

25.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:10

Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı olduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Y. ile Rus uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kaldırımda yürüyen yabancı uyruklulara doğru koşan şüpheli, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralıların tedavisi sürüyor.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin kent genelinde başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması
Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması
Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması
Beşiktaş'ta 3 Rus vatandaşının bıçakla yaralanması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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