Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?

Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'de son hafta şampiyonluk maçları oynanıyor. Lider Beşiktaş son haftaya +2 averajla önde giriyor. Peki ipi göğüslerse, Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?

Türkiye Süper Ligi'nde son haftaya girildi. Lider Beşiktaş +2 averajla son haftaya lider giriyor. Eğer Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kazanır ve Galatasaray Beşiktaş'tan +3 gol daha fazla atamazsa siyah beyazlı ekip şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Peki Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? Beşiktaş daha önce kaç kez şampiyonluk yaşadı?

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş Süper Lig'de şimdiye kadar 15 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Üç yıldızı bulunan Beşiktaş eğer bu akşam şampiyon olmayı başarırsa 16. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş Süper Lig'de daha önce 1959-60 sezonu, 1965-66 sezonu, 1966-67 sezonu, 1981-82 sezonu, 1985-86 sezonu, 1989-90 sezonu, 1990-91 sezonu, 1991-92 sezonu, 1994-95 sezonu, 2002-03 sezonu, 2008-09 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Beşiktaş daha önce tahkim kuruluna yaptığı bir başvuruyla 1959 öncesi iki şampiyonluğunu resmi olarak saydırdı ve toplamda 15 şampiyonluk elde etti.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

1959'dan beri düzenlenen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, son kupasını 2016-2017 sezonunda kaldırdı.

Beşiktaş'a En Çok Kupa Kazandıran Teknik Direktörler

Beşiktaş'a en çok şampiyonluk kazandıran teknik direktörler Refik Osman Top ve Gordon Milne. Her iki teknik adamın 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Onların ardından ikişer şampiyonlukla Ljubiša Spajic ve Şenol Güneş bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 21:28:31. #1.16#

title