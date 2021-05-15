Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?

Süper Lig'de son hafta şampiyonluk maçları oynanıyor. Lider Beşiktaş son haftaya +2 averajla önde giriyor. Peki ipi göğüslerse, Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak?

Türkiye Süper Ligi'nde son haftaya girildi. Lider Beşiktaş +2 averajla son haftaya lider giriyor. Eğer Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kazanır ve Galatasaray Beşiktaş'tan +3 gol daha fazla atamazsa siyah beyazlı ekip şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Peki Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu olacak? Beşiktaş daha önce kaç kez şampiyonluk yaşadı?

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş Süper Lig'de şimdiye kadar 15 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Üç yıldızı bulunan Beşiktaş eğer bu akşam şampiyon olmayı başarırsa 16. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş Süper Lig'de daha önce 1959-60 sezonu, 1965-66 sezonu, 1966-67 sezonu, 1981-82 sezonu, 1985-86 sezonu, 1989-90 sezonu, 1990-91 sezonu, 1991-92 sezonu, 1994-95 sezonu, 2002-03 sezonu, 2008-09 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Beşiktaş daha önce tahkim kuruluna yaptığı bir başvuruyla 1959 öncesi iki şampiyonluğunu resmi olarak saydırdı ve toplamda 15 şampiyonluk elde etti.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

1959'dan beri düzenlenen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, son kupasını 2016-2017 sezonunda kaldırdı.

Beşiktaş'a En Çok Kupa Kazandıran Teknik Direktörler

Beşiktaş'a en çok şampiyonluk kazandıran teknik direktörler Refik Osman Top ve Gordon Milne. Her iki teknik adamın 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Onların ardından ikişer şampiyonlukla Ljubiša Spajic ve Şenol Güneş bulunuyor.