Beşiktaş, Pepe Transferinin Bittiğini İnstagram'dan Paylaştı

Real Madrid'in Portekizli yıldız stoperiyle uzun süredir flört halinde olan Beşiktaş'tan çok ilginç bir paylaşım geldi.

BEŞİKTAŞ BİTİRDİ

Siyah-Beyazlı kulüp, İnstagram hesabından cevabı Pepe olan bir soru içeren hikaye paylaşarak, "Pazar günü Konfederasyonlar Kupası Üçüncülük Maçı'nda son dakika golünü atan oyuncu kimdi?" sorusunu sordu. Paylaşımı gören Beşiktaşlılar da transferi "bitti" olarak yorumladı. Daha sonra Kara-Kartal, Beşiktaş formasını giymiş olan Pepe'nin fotoğrafını da paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı Pepe paylaşımı;