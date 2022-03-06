Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim?
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2021-2022 sezonu Süper Lig'in 28. haftasındaki maçlar ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Bu hafta oynanacak karşılaşmalardan birisi de Beşiktaş - Başakşehir maçı oldu. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir saat kaçta? Maçın hakemleri kimdir? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı oldu. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Pazartesi Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...
Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi 2022 günü yani yarın saat 20:00'da başlayacaktır.
Beşiktaş - Başakşehir maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
BAHTİYAR BİRİNCİ(2. Yardımcı Hakem)
MELİS ÖZÇİĞDEM(Dördüncü Hakem)
EROL ERSOY(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)
ERHAN ASLAN(Temsilci)