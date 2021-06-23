Beşiktaş Esports'un yeni transferi: tecoNe oldu!
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Beşiktaş Esports'un yeni transferi: tecoNe oldu!

Beşiktaş Esports'un yeni transferi: tecoNe oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Valorant turnuvalarında beklediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş Esports, yıldız espor oyuncusu Gökay "tecoNe" Noğayer ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Esports'un, VALORANT kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

Riot Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Valorant, birçok eski profesyonel CS:GO oyuncusunu bünyesine katmış durumda. Milyonlarca oyuncuya hizmet veren MMOFPS oyunu ülkemizde de oldukça popüler bir konumda bulunuyor. Ülkemizin önemli spor kulüplerinden olan Beşiktaş Esports, Valorant arenasında katıldığı turnuvalarda istediği başarıyı bir türlü elde edemedi. Kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ülkemizin önemli espor oyuncularından birisi olan Gökay "tecoNe" Noğayer ile anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama yapılmadan önce tecoNe, Beşiktaş Esports VCT kadrosuna kayıt olmuştu. VCT kadrosunutecoNe ile tamamlayan Beşiktaş Esports, bu transferini Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Beşiktaş Esports'un yaptığı videolu paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Esports'un yeni transferi: tecoNe oldu!

TecoNe, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden takım aradığını duyurmuştu. Jett, Sage ve Reyna ajanlarını oynamak istediğini de Twitter üzerinden belirten yıldız oyuncu, daha önce Valorant'a resmi bir organizasyon adına oynamamıştı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANT KADROSU

  • Enes "m4rco" Karaca
  • Arif "daNN" Gümüş
  • Cenk "CombatRy" Erşahin
  • Arif "daNN" Gümüş
  • Serhat "Lauzen" Koca
  • Gökay "tecoNe" Noğayer
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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