Beşiktaş Esports koçu Raavas: "MrFaliN rahatsızlandı yerine ben oynamak zorunda kaldım"
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Beşiktaş Esports koçu Raavas: "MrFaliN rahatsızlandı yerine ben oynamak zorunda kaldım"

Beşiktaş Esports koçu Raavas: 'MrFaliN rahatsızlandı yerine ben oynamak zorunda kaldım'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Çok geçmiş olsun MrFaliN

Beşiktaş Esports koçu Bedirhan "Raavas" Avcı, Twitter adresinden paylaştığı gönderiyle oyuncusunun rahatsızlanması nedeniyle maçta kendisinin oynamak zorunda kaldığını söyledi.

Beşiktaş Esports oyuncusu Furkan "MrFaliN" Yeğen'in, VALORANT karşılaşması esnasında aşırı derecede rahatsızlanması sonucu kalan roundlarda oyuncunun yerine koç Raavas oynadı. "Oyuncularımın performanslarında düşmelerine sebep oldum" diyen koç tüm takım oyuncularından özür diledi. Raavas oyuncusu MrFaliN'in sağlık durumunun iyi durumda olduğunu da ekledi.

Beşiktaş Esports dün oynadığı 2 maçta da galip gelen taraf oldu. Organizasyon, Bursa Espor ve kebabmasterz ekiplerine karşı best of 3(üç maçlık) olarak oynanan 2 maçta da rakibini 2-1 genel skor ile yenmeyi başardı. Bursa Espor VALORANT ekibini eleyerek son 32 takım arasına katılan ekip daha sonra da KMZ ekibini yenerek son 16 takım arasına kalmayı .

Playerbros olarak MrFaliN'e çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda rekabetçi arenaya kendini toplarlayıp dönmesini diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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