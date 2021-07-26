Beşiktaş Esports F41 ile yollarını ayırdı!
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Beşiktaş Esports F41 ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Esports F41 ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş'ta bir veda!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports F41 ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Esports, sosyal medya kanalları üzerinden bu ayrılığı duyurmasa da F41 kişisel Twitter hesabı üzerinden organizasyon ile yollarını ayırdığını duyurdu.

F41 ayrılıkla ilgili açıklamasını bir TwitLonger yazısı paylaşarak duyurdu.

3 Aralık 2019'da başlayan maceram, Temmuz ayı sonunda sona ermiş olacak. Kapısından içeri girdiğim günden bu yana en büyük amacım bir gün buradan ayrıldığımda sizlerin hatıralarınızda güzel yer edinmekti. Kendime has bir tarz benimseyip bunu Beşiktaş'ın adına yakışır şekilde uygulayabilmek için çalıştım hep. En büyük arzum sizlerin aklında "F41" denildiğinde iyi şeyler hatırlamanızdı. Umarım bunu başararak veda ediyorumdur.

Instagram sayfamızı yaklaşık 132K, Twitter sayfamızı da yaklaşık 38K iken başladığım görevime; Instagram'da 186K, Twitter'da 77K'da bırakıyorum. Aynı zamanda genel sosyal medyada 10 milyon görüntülenmeyi aşarak, Instagram'da da Türkiye'nin en büyük espor takımı unvanını elde ederek sizlere veda ediyorum. Benden sonra çalışacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyor, sayfamızın çok daha iyi yerlere gelmesini umut ediyorum.

F41'in paylaştığı gönderinin uzunluğu sebebiyle açıklamanın tamamını burada paylaşamıyoruz. Eğer açıklamanın tamamını okumak isterseniz tıklayarak açıklamayı okuyabilirsiniz.

Beşiktaş Esports Taraftarları adlı Twitter hesabı ise F41'in ayrılığı hakkında F41'in paylaştığı gönderiyi RT'leyerek şu açıklamada bulundu:

Beşiktaş esports için çok çabaladın. Beşiktaş esports sosyal medyasının buralara gelmesinde katkın büyük.Çok çalıştın çok emek verdin. Her şey için teşekkür ederiz. Hep aileden kalacaksın. Biz senden razıyız. Elbet bir gün kavuşacağız. O gün gelene kadar kariyerinde başarılar.

Playerbros ekibi olarak F41'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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