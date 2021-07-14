Beşiktaş Esports Akademi TEF Akademi 1. Lig Şampiyonu oldu!
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Beşiktaş Esports Akademi TEF Akademi 1. Lig Şampiyonu oldu!

Beşiktaş Esports Akademi TEF Akademi 1. Lig Şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şampiyon Beşiktaş Esports Akademi!

FIFA organizasyonlarının vazgeçilmez espor takımlarından biri olan Beşiktaş Esports Akademi TEF Akademi 1. Lig Şampiyonu oldu. Ancak Beşiktaş Esports sosyal medya kanalları üzerinden bu şampiyonluğu gönderi olarak paylaşmadı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı TEF Akademi 1. Ligi sona erdi ve şampiyon Beşiktaş Esports Akademi oldu. Son haftaya 3. sırada giren Beşiktaş Esports Akademi, son hafta aldığı galibiyetler ile önünde bulunan Bursaspor Akademi ve Galatasaray Akademi takımlarını geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Bursaspor Akademi son haftaya birinci girerken ligi 2. olarak Galatasaray Akademi ise 2. sırada girdiği son haftayı 3. olarak bitirdi.

Playerbros ekibi olarak Beşiktaş Esports Akademi'yi tebrik ediyor, bir sonraki sezonda görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros

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