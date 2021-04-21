Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı.

Bariyerler otobüsün şoförü bir süre ilerledikten sonra durdu. Kaza bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı.

OTOBÜS OK GİBİ SAPLANDI

Beşiktaş Balmumcu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bariyerlere ok gibi saplandı.

O ŞEKİLDE İLERLEDİ

Bir süre bu şekilde ilerleyen otobüs şoförü tünel den çıktıktan sonra yolun sağında durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, otobüste bulunan bir yolcunun yaralandığı bir yolcunun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ