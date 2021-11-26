Beşiktaş Belediyesi, Öğretmenler Günü'nü Anadolu Ateşi'yle kutladı

Beşiktaş Belediyesi, Öğretmenler Günü'nü Anadolu Ateşi gösterisiyle kutladı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Öğretmenler bu ülkenin geleceği için çalışırken biz de her zaman öğretmenlerin yanında olacağız" dedi.

Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile ilçede yaşayan öğretmenler ile aileleri katıldı.

"ÖĞRENCİLERİ AVM'LERE HAPSETMEYECEĞİZ"

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta yaşayan bütün komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hızlıca Beşiktaş Akademi'yi kurduk. Lise ve üniversiteye hazırlık kurslarını başlattık. Akademi yaklaşık 17 derslik ve bin öğrenci kapasiteli. Göreve gelirken öğrencileri alışveriş merkezlerinin yemek katlarına hapsetmeyeceğiz dedik" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ALANLARI HAZIRLADIK"

Altan Öymen ve Oruç Aruoba Kütüphanelerini açtıklarını aktaran Başkan Akpolat sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerimize çalışma alanları hazırladık. Ihlamur Dere Caddesi'ne öğrenci merkezi hazırladık. Bu alanda da hem girişimcilik hem de kariyer merkezimiz var. Dernek ve restoranlarla anlaşmalar sağlayarak Beşiktaş'ta bulunan öğrenciler için bir aplikasyon hazırladık. Öğrenciler kendisine en yakın restoranda giderek yeme içme ihtiyacını karşılayabiliyor."

"ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACI"

Öğretmenler bizim başımızın tacı. Göreve geldiğimiz günden bu yana okulların sorunları bize iletildiğinde çalışma arkadaşlarımla birlikte çözmeye çalışıyoruz diyen Başkan Akpolat, "Hepimiz çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyoruz. Öğretmenler bu ülkenin geleceği için çalışırken biz de her zaman öğretmenlerin yanında olacağız. Zorlukları atlatmanın temel motivasyonu dayanışma olacaktır. Beşiktaş'ta eğitim kurumları bizim en büyük doğal paydaşlarımızdır. Mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmeler gününü kutluyorum."