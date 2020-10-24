Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

24.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:45

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettikten kısa bir süre sonra kendisinin de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Ongun'un bu açıklamasından sonra hastaneden bir video paylaşan İmamoğlu, dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi. Durumunun iyi olduğunu bildiren İmamoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu ve en kısa zamanda görevinin başına döneceğini belirtti.

"VİRÜSLE BEN DE TANIŞTIM"

İmamoğlu'nun ardından bir kötü haber de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akpolat, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

İMAMOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN DEDİKTEN SONRA KENDİ HASTALIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan, Twitter hesabından İmamoğlu için geçmiş olsun dileklerini ileten Akpolat, Birlikte yol yürümekten onur duyduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mücadelenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Başkanımızın bir an evvel Covid-19'u yenerek iyileşeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Akpolat bu paylaşımın hemen ardından yaptığı yeni bir paylaşım ile kendisinin de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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