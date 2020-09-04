Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Beşiktaş ile Antalyaspor, The Land of Legends Cup karşılaşmasında kozlarını paylaşıyorlar. Peki, Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti? Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç?

Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti?
04.09.2020 23:18 | Son Güncelleme: 04.09.2020 23:24

The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. Bugün de Beşiktaş Antalyaspor karşı karşıya geliyor ve kazanan finale çıkarak Fenerbahçe ile rakip olacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Maç sonucu: Beşiktaş 3 – 0Antalyaspor

Goller: Atakan, Mensah, İlkay İşler

ANTALYA PENALTI KAÇIRDI

Antalyaspor 55. dakikada Freddy'nin ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Utku Yuvakuran, gole izin vermedi.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Antalyaspor'da da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.

İlgili Haberler

Beşiktaş Sivasspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti?
Beşiktaş Sivasspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti?
Ersin Destanoğlu kimdir? Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu nereli, kaç yaşında?
Ersin Destanoğlu kimdir? Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu nereli, kaç yaşında?
Türkiye Macaristan maç sonucu kaç kaç? Türkiye Macaristan izlene linki! Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu!
Türkiye Macaristan maç sonucu kaç kaç? Türkiye Macaristan izlene linki! Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Alişan Metin Özülkü Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 23:43:29. #1.15#
title