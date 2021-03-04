İzlanda'da durum beşikten de öte! Ülke bir haftada tam 17 bin depremle sallandı
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İzlanda'da durum beşikten de öte! Ülke bir haftada tam 17 bin depremle sallandı

04.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:42
İzlanda'da durum beşikten de öte! Ülke bir haftada tam 17 bin depremle sallandı

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında geçen hafta yaklaşık 17 bin deprem meydana geldi. 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında meydana gelen en büyük depremin büyüklüğü 5.6 olurken, bu tarihler arasında 5'ten büyük iki deprem daha meydana geldi.

Reykjanes yarımadasında meydana gelen depremler şu ana kadar ciddi bir hasara sebep olmasa da yetkililer bazı yollarda ufak çatlaklar ve dik bölgelerde taş kaymaları yaşandığını ifade etti.

"DAHA ÖNCE DE DEPREMLER YAŞADIM AMA HİÇ BU KADAR PEŞ PEŞE OLMAMIŞTI"

Başkent Reykjavik'te yaşayan Alfa Ólafsdóttir, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Daha önce de depremler hissettim ama hiç bu kadar peş peşe olmamıştı. Bütün bir hafta boyunca 24 saat yerin sallandığını hissetmek alışıldık bir şey değil. Doğa karşısında çok küçük ve güçsüz hissediyorsunuz" dedi.

Beşik bile hafif kalır! İzlanda'da bir haftada 17 bin deprem meydana geldi

"KORKMUYORUM AMA BU DURUM RAHATSIZLIK VERİYOR"

Depremlerin yoğun hissedildiği balıkçı kasabası Grindavík'ten Páll Valur Björnsson, "Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Depremlere bir yıldır alışmıştık. Ama şimdi çok fazla yaşanıyor, rahatsız edici seviyede. Korkmuyorum ama bu durum rahatsızlık veriyor. Sallanmalardan dün gece iki kez uyandım. Çok zor bir durum ama bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız" diye konuştu. Bölgede birkaç volkan olduğuna dikkat çeken bir profesör magmanın yüzeye yaklaşmış olabileceğini ifade etti.

Haber Yorumları (2)
OOOMMOO: Geceleri rahat uyumuslardir ..
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BRÜTÜS: Gitmeyi çok istediğim bir ülke. Umarım her şey yoluna girer
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500
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