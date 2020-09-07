Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı kimdir? Sinan Aşçı kaç yaşında? Sinan Aşçı nereli?
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Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı kimdir? Sinan Aşçı kaç yaşında? Sinan Aşçı nereli?

Sinan Aşçı nereli? Sinan Aşçı evli mi? Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı neden görevden alındı mı?

Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı kimdir? Sinan Aşçı kaç yaşında? Sinan Aşçı nereli?
07.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:51

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamı Sinan Aşçı, çeşitli yerlerde kaymakamlık yapan Aşcı, en son Eflani Kaymakamıyken Beşiri'ye ataması yapıldı. Peki, Sinan Aşçı kimdir? Sinan Aşçı eğitimi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

SİNAN AŞÇI KİMDİR?

Sinan Aşcı, Kahramanmaraş İlinin Göksun İlçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini Göksun Kahramanmaraş' ta tamamlayan Aşçı, Lisans eğitimini ise 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.Sinan Aşcı, bir süre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Batman Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.Batman İlinde Vilayet Stajını, Balıkesir İli Erdek İlçesinde Refiklik Stajını, Adıyaman İlinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra Yurtdışı stajı için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinde bir yıl süreyle Towson University' de İngilizce dil eğitimi aldı.Aynı zamanda Amerikan Kamu Yönetimi üzerine çeşitli Kamu Kurumlarında incelemelerde bulundu. Bu dönemde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Wasington Büyükelçiliğinde Büyükelçilik stajını tamamladı.Çeşitli yerlerde kaymakamlık yapan Aşcı, en son Eflani Kaymakamıyken Beşiri'ye ataması yapıldı.

SİNAN AŞÇI GÖREVDEN ALINDI MI?

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

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