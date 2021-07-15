BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'
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BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'

BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 'gıdada güvenirlilik' konusunda önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 'gıdada güvenirlilik' konusunda önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

İnsan sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği konusunda BESAŞ'ın da destek verdiği lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Güvenilir Gıda İçin Deney Yapalım" projesi yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerine güvenilir gıdanın tarladan sofraya uzanan süreci çeşitli deney ve görsel sunumlarla anlatıldı.

TÜBİTAK 4004 destekli projenin kapanış toplantısı projenin yürütücüsü Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nün Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Genel Müdür Yardımcısı İhsan Işık, Bursa Tarım Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Cihan ve Gıda Araştırma Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu ile öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında söz alan BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen projenin geleceğin üreticilerini bilinçlendirmedeki önemine değindi, uygulamalı eğitimlerin faydasından bahsetti. BESAŞ'ın kurulduğu günden bu yana sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, kalite gibi konuları her zaman ön planda tuttuğunu belirten Gülşen, proje kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde gençlerin gıda güvenliği konusunda öğrendikleri pratik bilgileri, sahada uygulama şansı yakaladığını belirtti.

Toplantının sonunda proje kapsamında eğitimlere katılan Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü öğrencilerine ve sektör çalışanlarına katılım sertifikaları takdim edildi. - BURSA

BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'
BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'
BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'
BESAŞ'ın önceliği 'güvenilir gıda'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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