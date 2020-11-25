Beş mahallede karantina kaldırıldı
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Beş mahallede karantina kaldırıldı

25.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:08
Beş mahallede karantina kaldırıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy ve Güzelyurt köyünde bulunan 5 mahallenin sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy ve Güzelyurt köyünde bulunan 5 mahallenin sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla karantinada bulunan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaköy'deki Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri, Güzelyurt Köyündeki Budama ve Keçiini mahallerinin, karantina sonrası sosyal izolasyonu sağladıklarından dolayı karantinalarının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan Güzelyurt köyü Merkez mahallesinde halen aktif vaka ve temaslıların olmasından dolayı, temaslı olanların süreleri de dikkate alınarak karantinan 10 gün daha uzatıldığını bildirdi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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