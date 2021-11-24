"Beş Çello" Süreyya Opera Sahnesi'nde konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Beş Çello" oda müziği konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, Şafak Erişkin, Gözde Öcal Güvemli, Burak Ayrancı, Seren Karabey ve İsmail Kaya'nın sahne alacağı konser, 27 Kasım'da gerçekleşecek. İDOB çellistlerine piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.

Konserde, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Gabriel Faure, Antonin Dvorak, Joseph Haydn, Heitor Villa-Lobos, David Popper, Pyotr Ilyiç Çaykovski, Alexander Krein, Eduardo di Capua, Isaac Albeniz, Dmitri Şostakoviç'in eserleri yorumlanacak.

Anlatımlı ve seyirciyle etkileşimli olarak gerçekleşecek konserde seslendirilecek eserler hakkında kısa bilgiler de aktarılacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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