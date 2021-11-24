"Beş Çello" Süreyya Opera Sahnesi'nde konser verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Beş Çello" Süreyya Opera Sahnesi'nde konser verecek

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Beş Çello" oda müziği konserinde sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Beş Çello" oda müziği konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, Şafak Erişkin, Gözde Öcal Güvemli, Burak Ayrancı, Seren Karabey ve İsmail Kaya'nın sahne alacağı konser, 27 Kasım'da gerçekleşecek. İDOB çellistlerine piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.

Konserde, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Gabriel Faure, Antonin Dvorak, Joseph Haydn, Heitor Villa-Lobos, David Popper, Pyotr Ilyiç Çaykovski, Alexander Krein, Eduardo di Capua, Isaac Albeniz, Dmitri Şostakoviç'in eserleri yorumlanacak.

Anlatımlı ve seyirciyle etkileşimli olarak gerçekleşecek konserde seslendirilecek eserler hakkında kısa bilgiler de aktarılacak.

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

 İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

 Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan 'haksız rekabet' davasının reddine ilişkin açıklama

Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan "haksız rekabet" davasının reddine ilişkin açıklama

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title