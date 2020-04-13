Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!
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İsmail Cinel, Koronavirüs, Teknoloji

Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!

Prof. Dr. İsmail Cinel etkileri hızla süren yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu.

13.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:53
Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!

Prof. Dr. İsmail Cinel etkileri hızla süren yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Beş Büyükşehirde Sokağa Çıkma Yasağı Gelebilir!

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, en çok vakanın görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini vurguladı. Bu şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak yoğun bakımların akılcı kullanımı hakkında bazı detaylara da değinen Cinel, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, peak noktasının nereye varacağı belli değil. Fransa'da bir günde 1,400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor."

"Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir. Yoğun bakımların akılcı kullanımının ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler Covid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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