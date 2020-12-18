BERRAK TÜZÜNATAÇ'TAN ESKİ SEVGİLİSİ BİRKAN SOKULLU AÇIKLAMASI
18.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:17
Berrak Tüzünataç, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yla fotoğrafını Instagram'dan kaldırmadığı için eleştirilmesini, "Herkes keyfine baksın" diyerek, ti'ye aldı
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Berrak Tüzünataç, Bebek'te spor yaparken görüntülendi. Oyuncu, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmadığı için eleştirilmesine, "Ben kimseye, 'Bunu niye paylaştın?' ve 'Bunu niye silmedin?' diye bir şey sorma hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Herkes keyfine baksın" dedi.
Kaynak: Snob Magazin