BERRAK TÜZÜNATAÇ'TAN ESKİ SEVGİLİSİ BİRKAN SOKULLU AÇIKLAMASI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Berrak Tüzünataç, Bebek'te spor yaparken görüntülendi. Oyuncu, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmadığı için eleştirilmesine, "Ben kimseye, 'Bunu niye paylaştın?' ve 'Bunu niye silmedin?' diye bir şey sorma hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Herkes keyfine baksın" dedi.

Kaynak: Snob Magazin