Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında magazin gündemine bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncuların gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği öğrenildi.

Sefirin Kızı dizisi ile yollarını ayırdıktan sonra ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri projesi ile anlaşma sağlayan Uraz Kaygılaroğlu, uzun zaman sonra oyunculuk kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündeme geldi.

ÇİFTTEN YALNIZCA YAKIN ÇEVRESİ HABERDAR

Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan iddiaya göre Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gündemini sallayan aşktan yalnızca ikilinin yakın çevresinin haberinin olduğu öğrenildi.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

Gözlerden uzak yeni aşka yelken açan ikiliden ilişkilerine ilişkin henüz açıklama gelmezken, Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz ile ilişkisini noktalamasının ardından Ali Yörenç'le aşk yaşadığı ancak bu ilişkisinin de ayrılıkla sonuçlandığı biliniyor.