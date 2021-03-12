Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

İstanbul'da bir üniversitenin düzenlediği ödül törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu'na, tören öncesinde Berrak Tüzünataç'la yaşadığı aşk soruldu. Ünlü oyuncu, soruya, "Berrak ile her şeyden önce arkadaşız" yanıtını verdi.

Berrak Tüzünataç'la yaşadığı aşk, bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen Uraz Kaygılaroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'ne katıldı. Törende 'En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu' ödülünü alan Kaygılaroğlu, öncesinde ilişkisi hakkında sorulan soruya, "Berrak ile her şeyden önce arkadaşız" cevabını verdi.

FARKINDALIK YARATTI

Daha sonra sahneye çıkan Kaygılaroğlu, kızının yaptığı resimlerin de yer aldığı kağıtları kullanarak konuşma yapptı. Konuşmasında farkındalık yaratan ünlü oyuncu, "Bizim için güzel bir gece. Uzun süredir sahneye gelmiyoruz. Ödül kıymetli zaten. Kızım Ada'nın yaptığı resimlerin arkasına yazdım konuşmamı. Daha dikkat çekmesi için. Çünkü konu önemli. OCİM çocuk istismarına karşı mücadele eden bir kuruluş ve bağışlarla ayakta duruyor. Onlar adına farkındalık yaratmak için yola çıktık. Herkesin kanını donduran olaylar bunlar kimsenin sessiz kaldığını düşünmüyorum." dedi. Ü

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını Instagram hesabından paylaştığı bir şarkıyla ilan etmiş, ikili ilk kez geçtiğimiz gün Moda'da birlikte görüntülenmişti.