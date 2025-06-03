Bernd Kebbel kimdir? Bernd Kebbel kaç yaşında, nereli?

Bernd Kebbel kimdir? Bernd Kebbel kaç yaşında, nereli?
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Bernd Kebbel kimdir? Son günlerde medyada sıkça gündeme gelen bu isim, doğa koruma çalışmaları ve vahşi yaşam projelerine olan katkılarıyla tanınıyor. Peki, Bernd Kebbel kimdir? Bernd Kebbel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Bernd Kebbel kimdir? Namibya'da safari sırasında yaşanan trajik olayla gündeme gelen Bernd Kebbel, tanınmış bir Alman iş insanı ve hayırsever olarak biliniyordu. Uzun süredir Afrika'da özellikle doğa koruma projelerine ve sürdürülebilir turizme katkı sağlayan Kebbel, çevre bilinci yüksek bir iş dünyası figürü olarak öne çıkıyordu. Peki, Bernd Kebbel kimdir? Bernd Kebbel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BERND KEBBEL KİMDİR?

Bernd Kebbel, Namibya'da tanınmış bir iş insanı ve doğa tutkunu olarak biliniyordu. Aynı zamanda uluslararası su kayağı turnuvalarında tekne kaptanı olarak görev yapmış ve doğa koruma projelerine aktif destek vermiştir. Özellikle çöl aslanları üzerine çalışan uzman Dr. Flip Stander ile yakın iş birliği içinde bulunmuş ve "Lions of the Skeleton Coast" adlı belgeselin tanıtımına katkı sağlamıştır.

Bernd Kebbel kimdir? Bernd Kebbel kaç yaşında, nereli?

BERND KEBBEL NASIL ÖLDÜ?

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cuma sabahı saatlerinde Kebbel çadırından tuvaleti kullanmak üzere çıktığında dişi bir aslanın saldırısına uğradı. Saldırı anında kamptaki diğer kişiler aslanı kovalamayı başarsa da, Kebbel aldığı boyun yarası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

CBS News, Informante, AFP ve The Namibian gibi güvenilir kaynakların aktardığına göre, olay yerinde polis ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, detaylı raporun daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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