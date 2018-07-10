Berna Laçin'den Yeni Milli Eğitim Bakanı İçin Dikkat Çeken Çıkış: Beklentimiz Büyük

Oyuncu Berna Laçin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Laçin, "Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri" dedi.

"KENDİSİNDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk getirildi. Yeni kabine için sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan oyuncu Berna Laçin, "MEB Bakanı sürpriz bir isim, Prof.Ziya Selçuk olmuş. Çağdaş ve ilerici bir beyin,aydınlık bir bakış açısı... Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri... Kendisinden beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.