Berna Keklikler, Yasak Elma Dizisine Transfer Oldu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, başrollerinde Talat Bulut ve Şevval Sam'ın rol aldığı, bir dönem taciz skandalıyla gündem olan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Katıldığı yarışmalarla adını duyurmaya başaran Berna Keklikler şimdi de dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor'a katılan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabında setten fotoğraf paylaşan Keklikler, "Seti ziyarete gelmedim. Dizide oynayacağım, sevinebiliriz" diyerek dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.