Berlinale'nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki
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Berlinale'nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki

Berlinale'nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.

Berlinale'nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki
25.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:02

Berlinale'nin, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırma kararına tepki gösteren Pro Quote Film, festival yönetimini kamera önünde ve arkasında kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlayacak önlemler almamakla suçladı.Berlin Film Festivali yönetiminin en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kaldırarak, en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verileceğini açıklamasına, film sektöründe kadınların hakları için mücadele eden Pro Quote Film adlı dernek tepki gösterdi.

Pro Quote Film tarafından yapılan açıklamada, festival yönetiminin kamera önünde ve arkasında kadınlara eşitlik sağlayacak önlemler almak yerine, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırmayı bir yenilikmiş gibi sunduğu belirtildi.

Berlinale olarak bilinen Berlin Film Festivali'ni "toplumsal cinsiyet adaletinden çok uzak" olmakla suçlayan Pro Quote Film, festivalin ana yarışmasında kadın yönetmenlerin filmlerine daha az yer verildiğine dikkat çekti. Erkek yönetmenler, senaristler ve prodüktörlerin imzasını taşıyan filmlerde kadınlara daha az rol verildiğini belirten dernek, bu rollerin de çoğunlukla basmakalıp ve cinsiyetçi düşüncelerle oluşturulduğunu ifade etti.

Kadın oyuncuların film sektöründe yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Pro Quote, 30 yaşından sonra aktrislere daha az rol verildiğini hatırlattı. "Sonuçta rollerin üçte ikisi erkekler için yazılıyor. Bu Arthouse filmler için de geçerli" denilen açıklamada, Berlinale'de kadın oyuncuların koşulları eşit olmayan bir rekabet yarışına sokulduğu kaydedildi.

Pro Quote Film Başkanı Barbara Rohm, Berlinale yönetiminin oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırmasının "fırsat eşitliği sisteminde hiçbir değişikliğe" yol açmayacağını belirterek, "Gerçek yenilik çeşitliliğe mekan ve görünürlük sağlar, daha fazla rekabeti getirmez" dedi. Pro Quote Film üyesi Chun Mei Tan da, Berlinale yönetiminin kararını eleştirerek, "Yönetim bu kararda, sektörde ve festivalin yapısında kökleşmiş olan mevcut eşit olmayan güç dengesini görmezden geliyor" ifadesini kullandı.

Berlinale yönetiminin kararı

Berlinale yönetimi, 2021'den itibaren en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verileceğini açıklamıştı. Berlinale'nin yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek de bu kararı, "Oyunculuk dalında ödülleri cinsiyete göre ayırmamak, sinema sektöründe toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusundaki bilincin bir göstergesidir" sözleriyle değerlendirmişti.

dpa,DW/ JD,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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