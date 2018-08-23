Berlin Türk Cemaati'nin Seçimleri İptal

BERLİN Türk Cemaati'nin geçen yıl kasım ayında genel kurulda yapılan seçimde, Selçuk Demirci yyeni başkan seçilmişti. Ancak genel kurul delegesi Birgül Özkılıç, genel kurulunun tüzüğe aykırı yapıldığını ve üye olmayan hatta feshedilen dernekler adına da oy kullanıldığını gerekçe göstererek seçimi mahkemeye taşıdı.

'YASAL OLARAK GEÇERLİ DEĞİL'

Charlottenburg Sulh Mahkemesi, Özkılıç'ın iddialarını yerinde bularak genel kurulun tüzüğe uygun yapılmadığına hükmetti. ve seçilen yönetimi onaylamadı. Özkılıç "Üye olmayan dört dernek adına hatta yasal olarak feshedilen dernek adına oy kullanıldı. Delegelerin itirazına rağmen gizli oylama yerine açık oylama yapıldı. Şimdi yönetim kurulu yeni bir genel kurul tarihi belirleyip, yeniden seçim yapacak. Şu anki yönetim yasal olarak geçerli değil" dedi.

2006'DA FESHEDİLEN DERNEK

Özkılıç, cemaatin yeni yönetiminin seçildiği 26 Kasım 2017 seçimlerinde, 20 Ekim 2006 yılında dernekler sicilinde kaydı silinen Kadınlar Buluşma Derneği adına da oy kullanıldığını belirterek "Mahkemenin verdiği 'yeni yönetimin onaylanma talebini ret' kararı da 12 yıl önce kapatılan derneğe dayandırılıyor. Berlin Türk Cemaati'nin genel kurulunda seçimi kazanmak için 12 yıl önce kapatılan dernek adına oy kullandırılması cemaatin ciddiyetini zedeler. Ben yasal hakkımı kullandım" dedi.

YÖNETİM İTİRAZ EDECEK

Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci ise mahkeme kararının kesinleşmediğini ve itiraz haklarının bulunduğunu söyledi. 30 Ağustos'a kadar karara itiraz edebileceklerini belirten Demirci "Tatil nedeniyle yönetim kurulu üyelerimiz Berlin dışındaydı. Gerekçelerimizi toplayıp alınan karara itiraz edeceğiz" dedi.