Berlin Milletvekili Hakan Taş: "Öldürülmekten Korkuyorum"
Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu.
16.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:38
Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu
Kaynak: DailyMotion.com