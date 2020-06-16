Berlin Milletvekili Hakan Taş: "Öldürülmekten Korkuyorum" Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu.

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu Kaynak: DailyMotion.com