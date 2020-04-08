Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" eseriyle açıyor.

Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor.View on euronews Kaynak: Euronews.com