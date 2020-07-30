Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı
Havalimanından detaylar Figüran yolculardan detaylar Uçak pistinden detaylar BERLİN - Ekim ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı.
30.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:56
Havalimanından detaylar
Figüran yolculardan detaylar
Uçak pistinden detaylar
BERLİN - Ekim ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı. Havalimanının işleyişi çok sayıda figüran yolcu tarafından test edildi. Basın mensupları test aşamasını da görüntüledi.
Kaynak: AA