Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı Havalimanından detaylar Figüran yolculardan detaylar Uçak pistinden detaylar BERLİN - Ekim ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı.

Havalimanından detaylar

Figüran yolculardan detaylar

Uçak pistinden detaylar

BERLİN - Ekim ayı sonunda hizmete girmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı basın mensuplarına tanıtıldı. Havalimanının işleyişi çok sayıda figüran yolcu tarafından test edildi. Basın mensupları test aşamasını da görüntüledi.

Kaynak: AA