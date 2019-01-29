Berlin 1933: Ne Hitler'i Gördü Ne de Yazabildiler!

FRANSIZ gazeteci Daniel Schneidermann, Hitler iktidarı döneminde Berlin'de görev yapan yabancı basın mensuplarının o dönemde kaleme aldıkları haberleri araştırdı. Schneidermann araştırma sonuçlarını da Fransızca kaleme aldığı 'Berlin 1933' adlı kitabında yayınladı. Kitabını Berlin'de tanıtan Schneidermann, Alman basınının Hitler döneminde yoğun baskı, sansür ve kontrol altında olduğunu, ancak bu baskıdan uzak olan yabancı basının Hitler'in kanlı planlarını görüp yazmadığına dikkati çekti. Ağırlıklı olarak İngiliz, Amerikan ve Fransız basınında Hitler ve nazi Almanyası üzerine haber ve yorumları inceleyen Schneidermann, "1933'te Hitler iktidara geldiğinde, Berlin'de 200 yabancı gazeteci kayıtlıydı. Bunlar Hitler konusunda son derece kör davrandı. Hitler'in iktidara geleceğini göremediler. Sonra da olup bitenleri yazamadılar" dedi.

AMERİKAN BASINI DERİN DÜŞ KIRIKLIĞI

Hitler iktidara gelince, binlerce Yahudi mültecinin gemilerle Amerika'ya gittiğini, ancak gemilerin Amerika'ya alınmayıp açık denizde tutulduğunu anlatan Schneidermann, "Bu trajik olayı Amerikan basının o zaman manşetlerden duyurmuş olması gerektiğini "Bırakın bu insanları içeri" diye mutlaka başlık atmışları gerektiğini düşündüm. Ancak olayın gazetelerin iç sayfalarında yorumsuz bir haber olarak yer aldığını görünce derin düş kırıklığına uğradım" dedi. Schneidermann, Yabancı gazeteciler Hitler'i niçin göremedi sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: "Yabancı basına sansür yoktu. Ama propaganda bakanı Göbbels yabancı basını çok yakından takip ediyordu. Eleştirel yazanların akreditasyonları uzatılmıyordu. Sınırdışı edilenler vardı. Birçok gazeteci de Hitler'e yakın olmak istiyor, onun barış getireceğine inanıyordu. Bazılarının haber ve yazıları ise memleketlerindeki yazıişleri tarafından sansüre uğruyordu."