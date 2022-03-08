Berksan'a Rekor Ücret! Estetik Uğurlu Geldi

Şarkıcı Berksan'ı yeni yüzüyle sahneye çıkarmak isteyen organizatörlerin ve mekan sahipleri Berksan'ı sahneye çıkarmak için birbiriyle yarışıyorlar.

Berksan'a ameliyattan bir hafta sonra Avrupa'dan 30 bin Euro (yaklaşık 475 bin TL) teklif geldiği ünlü şarkıcının iyileşme sürecinde olduğu için bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Berksan'ın yeni yüzüyle vereceği ilk konser ve alacağı ücret merak konusu oldu.

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