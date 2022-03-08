Berksan'a Rekor Ücret! Estetik Uğurlu Geldi - Haberler

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Berksan'a Rekor Ücret! Estetik Uğurlu Geldi

Snob Magazin - Magazin
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Berksan'a Rekor Ücret! Estetik Uğurlu Geldi

Geçtiğimiz günlerde arabanın içerisinde estetik sonrası ilk kez görüntülenen şarkıcı Berksan'ın kar gözlüğü ve maske ile kendini kamuflaj etmesiyle gündem olmuştu. Berksan'ın yüzünü göstermemesinin sebebi ortaya çıktı.

Şarkıcı Berksan'ı yeni yüzüyle sahneye çıkarmak isteyen organizatörlerin ve mekan sahipleri Berksan'ı sahneye çıkarmak için birbiriyle yarışıyorlar.

Berksan'a ameliyattan bir hafta sonra Avrupa'dan 30 bin Euro (yaklaşık 475 bin TL) teklif geldiği ünlü şarkıcının iyileşme sürecinde olduğu için bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Berksan'ın yeni yüzüyle vereceği ilk konser ve alacağı ücret merak konusu oldu.

Snob Magazin / Magazin

Berksan, Magazin, Haberler

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